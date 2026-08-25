Inauguraron aulas en la Escuela Técnica de San Antonio de los Cobres

El pasado viernes se formalizó la inauguración de tres nuevas aulas completamente equipadas en la Escuela de Educación Técnica N° 3173 de San Antonio de los Cobres. La infraestructura fue financiada por el Gobierno de la Provincia, a través de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas y ejecutada de manera articulada con la Municipalidad local para acompañar la creciente demanda edilicia de la institución.

El acto oficial y corte de cinta estuvo encabezado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, y el intendente Alberto Carral, acompañados por autoridades educativas provinciales y la comunidad escolar. Luego de la habilitación de los espacios, las autoridades recorrieron los talleres y laboratorios del establecimiento, donde los alumnos de la especialidad en Química expusieron proyectos pedagógicos desarrollados durante el ciclo lectivo y producciones propias de los talleres.

Esta ampliación apunta a seguir mejorando la oferta de formación técnica en la Puna salteña y el Dpto. Los Andes, y se complementan con la ejecución en marcha de un complejo deportivo cubierto de 350 metros cuadrados en el mismo predio, una nueva infraestructura deportiva que estará equipada para la práctica de vóley, básquet y handball, permitiendo el desarrollo de actividades físicas resguardadas de las inclemencias climáticas de la región.