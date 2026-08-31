Deudas, Ruta 40, maternidad y gestión de riesgos: qué se viene en Diputados

La Cámara de Diputados de Salta incluyó en el acta de labor parlamentaria de la 20ª Sesión Ordinaria, prevista para este martes 1 de septiembre, una serie de proyectos vinculados con endeudamiento, infraestructura vial, energía, comercio fronterizo, protección civil y primera infancia.

Entre las iniciativas aparece un proyecto de declaración del diputado Omar Exeni que solicita al Banco Macro implementar un plan especial de refinanciación de deudas para trabajadores, jubilados, pensionados, monotributistas y pequeños contribuyentes. También figura un pedido para reactivar las obras de pavimentación de la Ruta Nacional 40 en los tramos Payogasta–Palermo y Seclantás–Molinos.

El temario incorpora además una propuesta para crear una Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo, con participación de municipios y distintos sectores, destinada a fijar una posición provincial y seguir la implementación del Decreto Nacional 438/2026.

Entre los proyectos de ley se encuentran la creación de un Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, un régimen de Protección y Acompañamiento de la Maternidad y de la Primera Infancia y otro destinado a ampliar el fomento de la generación distribuida de energías renovables y la producción de biocombustibles en el sector agroindustrial.

También fue incluida una iniciativa que propone modificaciones a la Ley Provincial 7.838.

La inclusión de estas iniciativas en el acta de labor parlamentaria no implica automáticamente que todas sean debatidas o votadas en el recinto, ya que su tratamiento dependerá del estado parlamentario de cada expediente y de los acuerdos alcanzados de cara a la sesión.