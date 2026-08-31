Subsidio a las garrafas: Juárez pide que los legisladores nacionales gestionen su aplicación en Salta

La diputada provincial Mónica Juárez presentó un proyecto de declaración mediante el cual solicita que los legisladores nacionales por Salta realicen las gestiones necesarias para lograr la inmediata aplicación en la provincia del subsidio destinado a usuarios de gas envasado inscriptos y aprobados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Juárez manifestó su preocupación por la situación de numerosas familias que realizaron correctamente la inscripción y recibieron la aprobación correspondiente, pero continúan sin poder acceder al beneficio.

“Lo preocupante es que no estamos hablando de personas que tienen pendiente un trámite. Son beneficiarios aprobados que, por una falla en la implementación, no pueden utilizar un subsidio que les corresponde”, explicó.

En los fundamentos de la iniciativa se advierte que, pese a que el nuevo esquema comenzó a funcionar a nivel nacional desde el 8 de mayo, en Salta los usuarios se encuentran con la falta de comercios o puntos de venta habilitados para aplicar el beneficio.

La legisladora destacó además la dimensión social del problema: el 42,6% de los hogares salteños utiliza garrafa como principal fuente de energía y alrededor de 641.371 personas dependen del gas envasado.

“Cuando hablamos de garrafas hablamos de cocinar, de calefaccionarse y de la economía cotidiana de miles de hogares. Por eso considero que esto requiere una gestión urgente y conjunta de nuestros representantes nacionales”, expresó Juárez.

Finalmente, pidió que el reclamo trascienda cualquier diferencia partidaria: “Salta necesita que sus legisladores nacionales gestionen una respuesta concreta. El subsidio existe, los beneficiarios están aprobados; falta que puedan acceder efectivamente a él”.