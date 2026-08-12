La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge: "No sé cómo seguir, solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo"

Messi rompió el silencio y le dedicó sentidas y tristes palabras a su papá. Se descargó en su cuenta oficial, en la que manifestó su claro dolor y hasta preocupación en torno al futuro y las fuerzas que tenga para seguir jugando al fútbol.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy dificil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", inició su escrito el mejor del mundo.

Y en la continuidad, se rompió al hablar del último Mundial, que lo jugó por pedido de Jorge: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que ibamos a llegar a la final así podías viajar".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", relató.

Y en un momento, se sinceró sobre la final con España y su rendimiento: "Llegamos a la final y no pudiste estar. Queria ganarla para llevartela mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien".

En su crudo y conmovedor relato, confesó: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

"Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", sostuvo.

En su descargo en su posteo, Messi alertó que podría dejar la actividad tras esta perdida: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciendolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Se que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mi".