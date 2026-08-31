Adiós, Messi: así despiden al "10" los grandes diarios del mundo

Lionel Messi anunció su adiós a la Selección Argentina y, como era de esperar, la noticia cruzó rápidamente las fronteras. Los principales medios deportivos y diarios europeos llevaron al rosarino a sus espacios centrales y coincidieron en una idea: se termina una etapa histórica.

En España, el diario AS fue contundente con su portada: “Messi deja Argentina”. El periódico español destacó los 21 años de trayectoria internacional del capitán argentino y su extraordinario legado con la camiseta albiceleste.

Por su parte, El País eligió poner el foco en la parte más emocional del anuncio y tituló: “Leo Messi se retira de la selección argentina: ‘Duele en el alma, pero entiendo que es el momento’”. El medio remarcó el peso de las palabras utilizadas por el futbolista para comunicar su decisión.

También Cadena SER reflejó el anuncio y destacó la frase con la que Messi confirmó el final de su ciclo: “Fue una decisión que duele en el alma, pero es el momento”.

INGLATERRA: EL ADIÓS DE UNA LEYENDA

En Inglaterra, The Guardian también puso la noticia entre sus principales informaciones deportivas. El diario tituló: “Argentina’s Lionel Messi retires from international football: ‘This hurts me a lot’”.

El medio británico destacó la extensa carrera internacional del argentino y repasó su recorrido con la Selección, desde sus primeros partidos hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

ITALIA TAMBIÉN HABLA DEL 10

En Italia, la figura de Messi también ocupa un lugar especial en la prensa deportiva. Los principales medios italianos han seguido durante años la carrera del argentino y volvieron a poner el foco en su legado con la Selección.

El reconocimiento italiano hacia Messi quedó reflejado especialmente durante el Mundial, cuando la prensa de ese país volvió a destacar su condición de futbolista extraordinario y su lugar entre los grandes de la historia.

EL MUNDO DESPIDE AL 10

Más allá de las fronteras y de las rivalidades futbolísticas, el anuncio tiene una dimensión universal.

Messi deja atrás más de dos décadas con la camiseta argentina, una historia que tuvo momentos de dolor, críticas, finales perdidas y también las conquistas que cambiaron para siempre su relación con el país: la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Ahora, el fútbol mundial comienza a despedir al último gran 10 de una generación.

Messi dijo adiós a la Selección. Y Europa ya empezó a escribir el capítulo final de una leyenda.