Racing no levanta: perdió con Independiente Rivadavia y quedó anteúltimo en su zona

Racing volvió a sufrir un duro golpe en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda perdió 3-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, por la séptima fecha, y quedó anteúltimo en la Zona B.

La Academia comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo gracias a Matko Miljevic. Sin embargo, el conjunto mendocino reaccionó y llegó al empate a los 39 minutos a través de Gonzalo Ríos.

En el complemento, Racing no pudo sostener el resultado y el local terminó dando vuelta el partido. Fabrizio Sartori marcó el 2-1 a los 25 minutos, mientras que Alex Arce liquidó el encuentro en tiempo de descuento para establecer el 3-1 definitivo.

Con esta derrota, Racing acumula apenas cinco puntos en siete jornadas y quedó en el puesto 14 de la Zona B, solamente por encima de Aldosivi. Además, perdió cuatro de sus últimas cinco presentaciones, una racha que profundiza la preocupación por el presente del equipo.

Independiente Rivadavia, en cambio, atraviesa un escenario muy diferente. Con la victoria alcanzó los 11 puntos y continúa prendido en la pelea de los puestos altos de la tabla anual.

Racing tendrá ahora la obligación de reaccionar rápidamente. Su próximo compromiso será el domingo 6 de septiembre, cuando reciba a Atlético Tucumán desde las 21:30, en busca de una victoria que le permita comenzar a salir de este complicado momento.