Las campeonas estan en casa: Las Leonas llegaron a Ezeiza

Después de una consagración histórica, el seleccionado femenino de hockey sobre césped arribó este lunes 31 de agosto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras su participación en el Mundial disputado en Países Bajos.

La delegación viajará en el vuelo KL 701 de KLM y, según el cronograma informado, y llegó al país a las 5:50 de la mañana.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara se consagró campeón del mundo luego de vencer a Países Bajos en una dramática definición. Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, Argentina se impuso en los penales australianos y volvió a levantar el trofeo mundial.

Con este título, Las Leonas consiguieron su tercera Copa del Mundo, después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010.

Por el momento, el dato confirmado fue el horario de llegada a Ezeiza. No se informó oficialmente un cronograma de festejos, caravana o acto público para recibir al plantel luego de su arribo.

La Argentina espera ahora el regreso de sus campeonas, que vuelven al país después de escribir otra página histórica para el hockey nacional.