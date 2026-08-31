Majo Granatto cargó contra el Gobierno y pidió más inversión en el deporte tras el Mundial

Las Leonas tras coronarse campeonas en el Mundial 2026 femenino de hockey sobre césped, y la capitana María José Granatto apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al cual le solicitó "más inversión" para el deporte.

La líder del seleccionado no tuvo filtros en su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y lanzó: "Es un poco nuestra esencia, lo que hace a nosotras. Sabemos que, como argentinas, todo nos cuesta un poquito más, pero ojalá que esto sea un puntapié para que todo mejore".

"Para que las condiciones mejoren, para que tengamos realmente la importancia que necesitamos para que este deporte siga creciendo", resaltó.