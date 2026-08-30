Central Norte empató sobre el final ante Mitre tras estar dos goles abajo

Fotos: Prensa Central Norte Oficial

Central Norte empató 2 a 2 frente a Mitre de Santiago del Estero, luego de estar dos goles abajo en el marcador. El conjunto salteño consiguió la igualdad sobre el final y sumó un punto en condición de visitante.

El partido tuvo un primer tiempo favorable para el conjunto santiagueño, que logró marcar diferencias en los minutos finales de la etapa inicial. A los 41 minutos, Machado abrió el marcador y, tres minutos más tarde, Zárate amplió la ventaja para Mitre.

Con el 2 a 0 en contra, Central Norte salió a buscar el descuento en el complemento. El equipo salteño encontró una oportunidad para volver al partido a partir de un gol en contra de Romero.

Cuando el encuentro parecía finalizar con victoria para el conjunto local, Central Norte alcanzó la igualdad en la última jugada. Francisco Borda convirtió el 2 a 2 definitivo y le permitió al Cuervo sumar un punto en Santiago del Estero.

Con este resultado, Central Norte continúa sumando en la Primera Nacional y buscará sostener su recuperación en las próximas fechas.