‘Changuito’ Zeballos, a un paso de ser vendido a Monza de Italia

Todo parecía indicar que su carrera continuaría en Napoli, pero luego de varios vaivenes, el club que apareció en el horizonte fue Parma; sin embargo, tampoco hubo acuerdo y todo quedó sin efecto. Ya sobre el cierre, apareció otra opción en la Serie A, la cual aceleró a fondo por el extremo.

Changuito' Zeballos se irá a cambio de U$S 5.500.000 por el 100% del pase. Además, el 'Xeneize' tendrá una plusvalía del 40% en caso de una futura venta.