‘Changuito’ Zeballos, a un paso de ser vendido a Monza de Italia

Sobre el cierre del mercado de pases en Europa, el futbolista del ‘Xeneize’ prepara las valijas para emigrar. Las negociaciones están encaminadas tras varias semanas de incertidumbre, luego de caerse la opción de sumarse al Napoli.
Deportes31/08/2026

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Todo parecía indicar que su carrera continuaría en Napoli, pero luego de varios vaivenes, el club que apareció en el horizonte fue Parma; sin embargo, tampoco hubo acuerdo y todo quedó sin efecto. Ya sobre el cierre, apareció otra opción en la Serie A, la cual aceleró a fondo por el extremo.

Changuito' Zeballos se irá a cambio de U$S 5.500.000 por el 100% del pase. Además, el 'Xeneize' tendrá una plusvalía del 40% en caso de una futura venta.

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