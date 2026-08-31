Aumento para militares: cuánto subirán los salarios de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad, que comenzará a regir con los haberes de septiembre y se aplicará de manera escalonada hasta diciembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 834/2026, el Decreto 832/2026 y la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicados en el Boletín Oficial.

El esquema prevé cuatro incrementos mensuales consecutivos, que se liquidarán sobre la remuneración vigente del mes anterior. De esta manera, los aumentos serán del 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre, con aplicación acumulativa.

¿Qué cambia para militares y fuerzas federales?

Además de la actualización de los haberes, las normas publicadas también modifican distintos conceptos que perciben tanto el personal militar como las fuerzas federales de seguridad, con el objetivo de adecuar las remuneraciones hasta fin de año.

Entre los principales cambios se destacan:

Aumento escalonado de los salarios entre septiembre y diciembre.

Actualización de haberes para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario Federal.

Actualización del adicional por servicios en la Antártida para el personal militar.

Nuevos valores para las remuneraciones de la Curia Castrense.

Así quedan los haberes básicos de Gendarmería desde septiembre

El Anexo I de la Resolución 844/2026 fijó los nuevos haberes mensuales para el personal de la Gendarmería Nacional. Los principales valores son:

Comandante General: $3.316.491,15.

Comandante Mayor: $3.019.150,57.

Comandante Principal: $2.710.373,82.

Comandante: $2.230.054,39.

Segundo Comandante: $1.829.788,21.

Primer Alférez: $1.543.883,83.

Alférez: $1.371.488,08.

Subalférez: $1.246.807,35.

Suboficial Mayor: $1.929.322,88.

Suboficial Principal: $1.745.993,65.

Sargento Ayudante: $1.587.266,97.

Sargento Primero: $1.442.969,93.

Sargento: $1.311.790,86.

Cabo Primero: $1.192.537,17.

Cabo: $1.084.124,63.

Gendarme: $985.567,87.

Gendarme II: $895.970,77.

La misma resolución también actualiza el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la Compensación por Recargo de Servicio, con nuevos valores que comenzarán a regir desde septiembre y continuarán actualizándose hasta diciembre.

En el caso del personal militar, el Decreto 834/2026 mantiene vigente el suplemento por títulos superiores, actualiza el adicional por prestación de servicios en la Antártida y modifica las remuneraciones de la Curia Castrense.

En el caso del adicional por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar, los nuevos montos serán:

Septiembre: $1.598.124.

Octubre: $1.626.890.

Noviembre: $1.652.920.

Diciembre: $1.677.714.

Con esta actualización, tanto el personal militar como las fuerzas federales percibirán una nueva recomposición salarial durante los últimos cuatro meses del año, en línea con el cronograma oficial dispuesto por el Gobierno nacional.

Con información de Noticias Argentinas