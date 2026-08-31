El patrimonio de Milei subió 43% en pesos, pero casi no cambió medido en dólares

El patrimonio declarado por el presidente Javier Milei aumentó 43,3% durante 2025 y alcanzó los $295,2 millones, según la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Al comienzo del año había informado bienes por unos $206 millones, por lo que la diferencia nominal fue de aproximadamente $89,1 millones. Sin embargo, cerca de $73 millones, equivalentes al 82% del incremento, se explican por la actualización de la valuación de bienes que ya integraban su patrimonio.

El principal cambio se produjo en una vivienda de 100 metros cuadrados ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y adquirida en 2000. Su valuación pasó de $38,4 millones a $73,6 millones, un incremento del 91,5%.

Milei mantuvo además los mismos dos vehículos: una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015, valuada en $20,2 millones, y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, declarado en $16,3 millones.

En cuanto a sus ahorros, informó US$20.000 en efectivo y US$65.562 depositados en una caja de ahorro, por lo que sus tenencias en moneda estadounidense totalizaron unos US$85.562. Los depósitos en pesos, en tanto, crecieron de aproximadamente $20,9 millones a $39,4 millones.

La variación patrimonial resulta mucho menor cuando se mide en dólares. Los $206 millones declarados al cierre de 2024 equivalían a unos US$194.000, mientras que los $295,2 millones informados al cierre de 2025 representaban aproximadamente US$199.000 al tipo de cambio oficial.

De esta manera, aunque el patrimonio mostró un fuerte incremento nominal en pesos, la estructura de los bienes de Milei prácticamente no cambió y buena parte de la suba respondió a las valuaciones fiscales utilizadas en la declaración jurada.