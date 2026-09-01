Minería: las empresas podrán importar maquinaria e insumos con un nuevo régimen

El Gobierno nacional modificó el procedimiento mediante el cual las empresas mineras pueden acceder a beneficios para la importación de bienes de capital, equipos especiales, repuestos, accesorios e insumos destinados a la actividad.

La medida fue establecida mediante la Resolución 74/2026 de la Secretaría de Minería, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La norma aprueba tanto un nuevo procedimiento como un listado actualizado de las posiciones arancelarias alcanzadas por el régimen de la Ley 24.196.

La resolución también deja sin efecto disposiciones que estaban vigentes desde 2019 y 2020. El nuevo mecanismo comenzará a utilizarse para los trámites que se inicien una vez que se adecúe la plataforma de Trámites a Distancia y ARCA dicte la reglamentación complementaria.