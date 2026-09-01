La tormenta de Santa Rosa pasó de largo en Salta: qué se espera para los próximos días

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Pelo y Barba por Aries que la tradicional tormenta de Santa Rosa, asociada al 30 de agosto, no se presentó en la ciudad de Salta y tampoco se esperan tormentas en la zona norte al menos hasta el próximo 5 de septiembre.

Escobar recordó que el fenómeno suele ubicarse dentro de una ventana de aproximadamente diez días, entre cinco jornadas antes y cinco después de la festividad de Santa Rosa de Lima. “Tenemos masas de aire cálido, estamos más próximos a la primavera y por el sur ingresan aires fríos. El choque de estas masas genera inestabilidad y tormentas”, explicó.

Sin embargo, este año las tormentas se concentraron principalmente sobre el centro y el este del país. “Hasta ahora se han generado tormentas sobre el centro y sobre el este de nuestro país”, señaló.

Para Salta, el panorama continuará estable durante los próximos días. “Por lo menos hasta el próximo 5 de septiembre no se esperan tormentas en la ciudad de Salta ni en el norte”, anticipó Escobar, aunque aclaró que podrían producirse fenómenos hacia el este provincial por el ingreso de una nueva masa de aire.