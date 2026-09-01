Santerías del mercado: buenas ventas por la Pachamama y expectativa por el Milagro

En Mercado de Puertas Abiertas por Aries, comerciantes del anexo del Mercado San Miguel contaron que con el inicio de septiembre comenzó a aumentar la demanda de novenas, imágenes, velas, rosarios, medallas y otros artículos vinculados al Señor y la Virgen del Milagro.

Ofelia, vendedora de una santería ubicada en el anexo de 20 de Febrero 37, señaló que las estampitas pueden conseguirse desde $100, mientras que los llaveros parten de $2.000. Las imágenes de yeso cuestan desde $1.500 las de 10 centímetros, $2.500 las de 15 centímetros y $3.500 las de 20 centímetros.

La comerciante aseguró además que agosto cerró con buenas ventas de productos destinados a la Pachamama y al sahumado, y explicó que el cambio de ubicación del mercado les permitió recuperar movimiento comercial.