Bernacki: “La paz tiene que ver con la Justicia Social”

En el inicio de septiembre y en pleno tiempo del Señor y la Virgen del Milagro, monseñor Dante Bernacki vinculó la celebración religiosa con la realidad económica y social del país y dejó una definición política al cuestionar la mirada del Gobierno nacional sobre la Justicia Social.

“Comienza septiembre, es un mes especial para los salteños”, expresó Bernacki. Según explicó, el Milagro trasciende las celebraciones religiosas y forma parte de la vida cotidiana de los fieles durante todo el año. “El Milagro nos moviliza todo el año”, afirmó.

Para el sacerdote, ese movimiento de fe también debe traducirse en una mirada concreta sobre las dificultades que atraviesan las familias. “Si no miramos la microeconomía, estamos mal”, sostuvo, y remarcó que la espiritualidad no puede quedar separada de los problemas económicos y sociales.

En Salta, donde septiembre concentra una de las manifestaciones religiosas más importantes del país, Bernacki planteó que el Milagro también puede convertirse en un espacio para reflexionar sobre el vínculo entre fe, solidaridad y realidad social. En ese contexto, sostuvo que la celebración debe impulsar a “salir al encuentro” de quienes atraviesan necesidades económicas, sociales o personales.

Bernacki se refirió además a la prevista visita del papa León XIV y consideró que su llegada puede profundizar ese mensaje. “La venida del Papa va a servir para poder salir al encuentro del hermano que nos necesita en lo económico, social y personal”, señaló.

Consultado directamente sobre el escenario político nacional, el sacerdote pidió bajar el nivel de confrontación. “No es con gritos ni lastimando a las personas como vamos a solucionar los problemas”, afirmó, y llamó a recuperar el respeto y el diálogo.

Fue entonces cuando dejó su definición más política. “La paz tiene que ver con la Justicia Social”, sostuvo Bernacki, y consideró que ese concepto fue “mal entendido por el Gobierno nacional”.

La frase adquiere un peso particular en el comienzo del Milagro, una celebración que históricamente convoca a distintos sectores de la sociedad salteña y que Bernacki propone leer no solo desde la fe, sino también desde la responsabilidad frente a las desigualdades y las dificultades cotidianas.

Para el sacerdote, el mensaje del Milagro no debería agotarse en septiembre: debe servir también para mirar al otro, acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles y construir una convivencia basada en el respeto, la paz y la solidaridad.