Salta suma 151 vehículos y 300 policías para reforzar la seguridad

El Gobierno de Salta incorporará 151 vehículos entre motos y cuadriciclos y sumará 300 nuevos efectivos policiales como parte de un plan para reforzar la seguridad y ampliar el patrullaje en distintos puntos de la provincia.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó en Pelo y Barba, que este miércoles se realizará el acto formal de entrega de los nuevos móviles. Las motos serán destinadas principalmente a la Policía Motorizada, mientras que los cuatriciclos serán utilizados por la Policía Rural en caminos y sectores de difícil acceso.

Según explicó el funcionario, el objetivo no es solamente ampliar el parque automotor, sino también fortalecer los distintos distritos policiales y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La incorporación de nuevos efectivos y vehículos forma parte de la estrategia provincial para ampliar la presencia policial en las calles, reforzar el patrullaje y mejorar la capacidad de respuesta en distintos puntos de Salta, tanto en zonas urbanas como rurales.

