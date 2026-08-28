El Gobierno intervino una empresa estatal que aún no pudo completar su transformación

El Gobierno reconoció que el proceso iniciado en 2025 sigue pendiente y dio amplias facultades al interventor.
Argentina28/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional intervino por 180 días hábiles la empresa estatal Construcción de Vivienda para la Armada, conocida como COVIARA, con el objetivo de completar su transformación y posterior absorción por Playas Ferroviarias de Buenos Aires.

La decisión quedó establecida en el Decreto 817/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

COVIARA había sido alcanzada en febrero de 2025 por un proceso que preveía su transformación en sociedad anónima unipersonal y luego su fusión por absorción. Sin embargo, el propio decreto admite que esas actuaciones todavía no pudieron completarse.

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Entre las razones mencionadas aparecen la renuncia del presidente del directorio y la existencia de cargos vacantes que dificultaban el funcionamiento de la conducción de la empresa.

Como interventor fue designado el capitán de navío Marcial Eduardo Pérez. Durante la intervención tendrá a su cargo la administración y representación de la firma.

También podrá designar y remover personal, contratar servicios y resolver o rescindir contratos vinculados al funcionamiento de la sociedad.

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