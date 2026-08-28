El Gobierno intervino una empresa estatal que aún no pudo completar su transformación

El Gobierno nacional intervino por 180 días hábiles la empresa estatal Construcción de Vivienda para la Armada, conocida como COVIARA, con el objetivo de completar su transformación y posterior absorción por Playas Ferroviarias de Buenos Aires.

La decisión quedó establecida en el Decreto 817/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

COVIARA había sido alcanzada en febrero de 2025 por un proceso que preveía su transformación en sociedad anónima unipersonal y luego su fusión por absorción. Sin embargo, el propio decreto admite que esas actuaciones todavía no pudieron completarse.

Entre las razones mencionadas aparecen la renuncia del presidente del directorio y la existencia de cargos vacantes que dificultaban el funcionamiento de la conducción de la empresa.

Como interventor fue designado el capitán de navío Marcial Eduardo Pérez. Durante la intervención tendrá a su cargo la administración y representación de la firma.

También podrá designar y remover personal, contratar servicios y resolver o rescindir contratos vinculados al funcionamiento de la sociedad.