Sismos e inundaciones: Salta podrá suspender licencias y llamar empleados de urgencia

El nuevo régimen obliga a responder de inmediato a personal de Tránsito y Protección Ciudadana y permite ampliar la convocatoria ante casos extremos.
Salta29/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Ante un sismo, una inundación u otra emergencia grave, la Municipalidad de Salta podrá convocar de inmediato a trabajadores municipales y suspender licencias por razones de servicio mientras dure el operativo.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 0467, publicado el jueves 27 de agosto en el Boletín Oficial Municipal. La norma crea el Régimen de Asistencia Obligatoria y Prioritaria para Situaciones de Emergencia.

El esquema alcanza al personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y a los agentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial que sean afectados a los operativos. Comprende empleados permanentes, temporarios y funcionarios.

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Uno de los cambios centrales es la rapidez de la convocatoria. El llamado podrá realizarse verbalmente y también a través de radio, televisión, portales digitales u otros canales de respuesta rápida. La convocatoria tendrá efecto inmediato.

Una vez activado el régimen, las licencias y franquicias podrán quedar suspendidas por razones de servicio. La norma contempla excepciones por salud, maternidad, accidentes, situaciones familiares o académicas impostergables, matrimonio, natalidad y fallecimiento, entre otras causas justificadas.

El decreto también amplía el alcance para situaciones excepcionales: ante casos de “extrema necesidad y urgencia”, la Municipalidad podrá convocar a trabajadores de otras dependencias del Ejecutivo para reforzar la respuesta, aunque normalmente no integren los equipos de emergencia.

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