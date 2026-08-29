Cableado en Salta: empresas tendrán cinco días para retirarlo o actuará la Municipalidad

Las empresas de servicios que tengan cables en desuso, abandonados o que representen un riesgo en la ciudad de Salta tendrán cinco días hábiles para retirarlos una vez intimadas. Si no cumplen, la Municipalidad podrá intervenir directamente y cobrarles el costo del operativo.

La medida forma parte del Decreto N° 0468, publicado el jueves 27 en el Boletín Oficial Municipal. La norma reglamenta nuevamente la Ordenanza N° 15.192 sobre postes y tendidos en la vía pública.

El procedimiento comenzará con una inspección y una intimación formal. A partir de allí, la empresa tendrá cinco días hábiles para ordenar, despejar o retirar los elementos observados.

Si el plazo vence sin una solución, el municipio podrá cortar y retirar los cables u otros elementos sin necesidad de dictar una nueva resolución.

Después se calcularán los costos logísticos y operativos del trabajo realizado. Si la empresa no paga, la deuda podrá ser reclamada por vía judicial.

El material retirado quedará en depósitos municipales. Las empresas tendrán cinco días hábiles para solicitar su devolución, previo pago de los costos. Si no lo hacen, será considerado abandonado.