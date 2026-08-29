Adicciones, violencia y crisis de pareja: el padre Farfán advirtió por el impacto de la crisis económica
El padre Martín Farfán, párroco de Nuestra Señora Aparecida en Vaqueros, advirtió que la crisis económica se refleja en más conflictos familiares, violencia dentro de los hogares y problemas de adicciones.
En diálogo con Vale Todo por Aries, sostuvo que estas situaciones se ven con mayor intensidad entre las personas que se acercan a la parroquia.
“La crisis económica conlleva una crisis también de pareja, una crisis en los ámbitos laborales. Los ánimos a veces están exacerbados”, afirmó.
Farfán también habló del “avance de las adicciones” y aclaró que no se trata necesariamente de un problema nuevo, aunque aseguró que hoy se percibe con mayor fuerza.
El sacerdote señaló además que muchas personas llegan a la parroquia con necesidad de hablar y ser escuchadas.
“Hay una gran necesidad de hablar, de ser escuchada con tiempo, con dedicación”, expresó.
La parroquia trabaja junto al equipo de salud de Vaqueros para acompañar distintos casos y realizar derivaciones cuando es necesario.