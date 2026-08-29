“Triste y desolador”: 200 personas buscan comida por día en la parroquia de Vaqueros

El padre Martín Farfán contó en Vale Todo por Aries que la mayoría llega desde zona norte y que el comedor se sostiene con aportes de fieles.
Salta29/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Unas 200 personas asisten todos los días al comedor de la parroquia Nuestra Señora Aparecida, en Vaqueros, para buscar comida.

El dato fue dado por el padre Martín Farfán, párroco de esa comunidad, en diálogo con Vale Todo por Aries.

Farfán explicó que la mayoría de quienes recurren al comedor llega desde distintos barrios de la zona norte de la ciudad de Salta.

“Viene gente en su moto, a veces en su auto, en el colectivo”, señaló. También mencionó a alumnos y padres que buscan alimentos para sus familias.

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El sacerdote aseguró que la situación social se profundizó y describió como “muy triste y desolador” el panorama que observan a diario.

El comedor se sostiene principalmente con aportes de fieles y de la comunidad. La parroquia también participa los sábados de una feria solidaria en Vaqueros, donde reciben ropa, calzado, elementos para el hogar y otros objetos que luego venden para reunir fondos.

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