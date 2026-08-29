Alto riesgo de incendios en Salta por viento y baja humedad

Las condiciones favorecen una rápida propagación del fuego. Piden evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que genere chispas.
Salta29/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El riesgo de incendios forestales se mantiene alto este sábado 29 de agosto en Salta, ante condiciones meteorológicas que pueden favorecer una rápida propagación del fuego.

Defensa Civil advirtió que las temperaturas elevadas, los vientos moderados a fuertes, la baja humedad relativa y la presencia de vegetación seca aumentan el peligro en la provincia.

Ante este escenario, las autoridades pidieron no realizar quemas ni fogatas en espacios abiertos y evitar el uso del fuego para limpiar terrenos o eliminar residuos.

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También recomendaron no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos y evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas con pastizales secos.

La advertencia incluye además no utilizar fuegos artificiales y mantener limpios los sectores cercanos a las viviendas, especialmente aquellos con acumulación de hojas secas u otros materiales combustibles.

Ante la presencia de humo o fuego, Defensa Civil pidió comunicarse de inmediato con el 911.

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