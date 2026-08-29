Salta celebra el Milagro de la Catequesis con miles de niños en la Catedral

La Municipalidad desplegará este sábado un operativo especial de tránsito por el Milagro de la Infancia y Catequesis, con cortes y filtros desde las 9 en distintos puntos del centro de Salta.

Las restricciones se concentrarán alrededor de la Catedral y la plaza 9 de Julio, donde se espera una importante participación de niños, familias y catequistas.

Habrá filtros en San Martín y Buenos Aires, Urquiza y Buenos Aires, y Córdoba y Alvarado. También se realizarán cortes en Alvarado y Buenos Aires, Deán Funes y España, avenida Belgrano y Mitre, y Caseros y Zuviría.

Durante la celebración, los participantes darán una vuelta a la plaza 9 de Julio, a diferencia del Milagrito de los Niños, que se realizó el viernes frente a la Catedral.

El operativo continuará hasta que finalice la ceremonia y se desconcentre el público. La Municipalidad recomendó utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito.