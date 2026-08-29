Ricky Maravilla ya tiene una escultura en la cima del cerro Aladelta

La obra reconoce la trayectoria del artista salteño y su aporte a la música popular. Sáenz destacó que el reconocimiento se haga en vida.
Salta29/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

RICKY MARAVILLA

Ricky Maravilla ya tiene una escultura en la cima del cerro Aladelta, como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura y la música popular de Salta.

El gobernador Gustavo Sáenz publicó imágenes de la escultura en sus redes sociales y destacó que el reconocimiento al artista se realice en vida.

“Ricky es un verdadero ejemplo de esfuerzo, resiliencia y superación”, expresó el mandatario.

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"Un homenaje más que merecido", concluyó Sáenz. 

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