Ricky Maravilla ya tiene una escultura en la cima del cerro Aladelta, como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura y la música popular de Salta.

El gobernador Gustavo Sáenz publicó imágenes de la escultura en sus redes sociales y destacó que el reconocimiento al artista se realice en vida.

“Ricky es un verdadero ejemplo de esfuerzo, resiliencia y superación”, expresó el mandatario.

"Un homenaje más que merecido", concluyó Sáenz.