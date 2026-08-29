Alerta en las rutas de Salta: hay baches, animales sueltos y sectores en mal estado

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este sábado, aunque varios corredores presentan baches, animales sueltos, calzadas irregulares y trabajos que obligan a reducir la velocidad.

Uno de los sectores con mayores dificultades está en Rivadavia, donde los caminos vecinales presentan barro y agua y están intransitables por tramos. La Ruta Provincial 77 puede recorrerse con precaución, mientras que en las rutas 13 y 156 se advierte por animales sueltos y agua sobre la calzada, respectivamente.

En el norte provincial también hay complicaciones. Sobre la Ruta Nacional 34, entre Pichanal y Embarcación, se reportan baches grandes, animales sueltos y banquinas irregulares. Entre Embarcación y Mosconi, y en el tramo Tartagal-Salvador Mazza, también hay baches y sectores con demarcación deficiente.

En Anta, la Ruta Nacional 34 presenta mal estado, malezas y banquinas irregulares. La Ruta Nacional 16 tiene circulación de camiones y baches a la altura del arroyo Matorras, en el kilómetro 622.

También hay trabajos sobre la Ruta Nacional 9/34, en Rosario de la Frontera y Metán, mientras que entre Cabeza de Buey y Metán se realizan tareas de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 presenta calzada irregular entre La Merced y La Viña y deslizamientos entre Alemania y Cafayate. En la Ruta Nacional 40 se informa presencia de maquinaria pesada, calamina y pozos en distintos tramos.

En Los Andes, la Ruta Nacional 51 presenta un socavón antes de San Antonio de los Cobres, además de calzada irregular. También se reportan baches entre Tástil y Las Cuevas y trabajos con maquinaria entre Sillleta y Quijano.

Para quienes circulen por la Ruta Nacional 9 hacia La Caldera, el informe advierte por desvíos por el puente Vaqueros, baches, cornisa y sectores angostos.

En Salta Capital, Defensa Civil pidió precaución en la colectora de avenida Bolivia por obras y tránsito intenso.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener distancia con camiones y maquinaria, circular con luces bajas y prestar especial atención a animales sueltos, desvíos y sectores en reparación.