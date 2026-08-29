El viento se intensifica en la frontera con Chile: alcanza los 117 km/h y siguen las restricciones

Los fuertes vientos volvieron a complicar este sábado los pasos hacia Chile, con velocidades que alcanzan los 117 km/h en Socompa. Sico continúa cerrado y Jama permanece habilitado únicamente para el transporte de carga.

En Sico, Defensa Civil informó vientos de 93 km/h y temperaturas de entre -2°C y 8°C. El paso permanece cerrado y se recomienda no transitar por la zona.

En Socompa, el viento alcanza los 117 km/h. El paso continúa habilitado únicamente para tránsito ferroviario y está prohibida la circulación vehicular.

Jama, en Jujuy, permanece como alternativa únicamente para el transporte de carga. Los vehículos particulares no están habilitados para cruzar y se registran vientos de 78 km/h.

La situación es diferente en la frontera con Bolivia. El Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza-Pocitos y Los Toldos están habilitados las 24 horas. El cruce por chalanas en Aguas Blancas funciona de 7 a 19.

Hacia Paraguay, el Paso Internacional Misión La Paz está habilitado para tránsito vehicular y peatonal entre las 7 y las 20.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes también opera con normalidad este sábado, con pista, terminal y servicios habilitados.

Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de viajar y extremar las precauciones en alta montaña ante los fuertes vientos.