De Queen a Iron Maiden: el rock sinfónico toma el Teatro Provincial

La directora general de la Fundación Camerata Stradivari, Inga Iordanishvili, anticipó por Aries los detalles del concierto de rock sinfónico que se realizará el próximo 2 de septiembre en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”.

Durante la entrevista, Iordanishvili explicó que la propuesta reunirá a la Orquesta y Coro de Cámara de la Fundación Camerata Stradivari con la banda BASSTION, además de solistas y alumnos, en una puesta que combinará la fuerza del rock con la sonoridad orquestal.

El repertorio recorrerá clásicos de varias generaciones, entre ellos Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, The Final Countdown, Sweet Child O’ Mine, Smoke on the Water, Another Brick in the Wall Pt. 2, Enter Sandman, Fear of the Dark y Highway to Hell.

Iordanishvili sostuvo en Aries que la fusión entre rock y orquesta no resulta artificial. “No es algo forzado”, explicó, al señalar que muchos músicos de rock cuentan con formación académica, técnica instrumental y capacidad compositiva suficiente para que el paso al formato sinfónico resulte natural.

La banda BASSTION estará integrada por Nicolás Cruz y Jonathan Monteros en guitarras, Maximiliano Flores en bajo y Álvaro Balderrama en batería. Las voces principales estarán a cargo de Nacho Sivila y Franz Escalante, junto a India Catalina Hernández, Micaela Agüero Guzmán y Rocío Agustina Aparicio.

También participará el Coro de Cámara de la Fundación Camerata Stradivari, dirigido por Cristian Abel Roldán. La dirección general será de Inga Iordanishvili.

Los arreglos y la edición estarán a cargo de Nacho Sivila, con aportes de Carolina Herrera para Bohemian Rhapsody y We Are the Champions, y de Leo Giaminolla para Symphony of Destruction.

Durante la charla en Aries, Iordanishvili también recordó su vínculo personal con el rock desde la infancia y explicó que escucha ese género desde los 9 años, cuando vivía en Georgia, entonces parte de la Unión Soviética.

El concierto será el miércoles 2 de septiembre en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”. En la entrevista, la directora indicó que el espectáculo comenzará a las 21.30.