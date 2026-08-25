Murió la cantante Dolly Parton a los 80 años
Cultura & Espectáculos25/08/2026
Su muerte fue confirmada por sus familiares en su cuenta de X. Fue una de las voces más famosas de la música country en Estados Unidos.
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Bernasconi presentará su nuevo poemario este jueves a las 19, con lecturas y música barroca en la Biblioteca Provincial.
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Ivana ChañiCultura & Espectáculos23/08/2026
La convocatoria cierra este lunes 24 y está dirigida a autores, editoriales, librerías e instituciones que quieran formar parte de la programación de octubre.
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