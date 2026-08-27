Coudet se fue de River: “Esto es fútbol y a veces las cosas se dan así”
Deportes27/08/2026
El DT se despidió acompañado por el presidente, Stefano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli. "A veces el proceso es insostenible si no hay resultados", explicó.
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Alfredo BurgosDeportes29/08/2026
El Albo derrotó 1 a 0 al Funebrero en el estadio David Michel Torino, por la fecha 27 de la Primera Nacional. Lautaro Gordillo marcó el único gol del encuentro a los 45 minutos del segundo tiempo y el equipo salteño escaló al quinto puesto de la Zona B.
¡Orgullo salteño! Valentina Raposo se consagró campeona del mundo con Las Leonas
Ivana ChañiDeportes29/08/2026
La salteña Valentina Raposo hizo historia con Las Leonas: Argentina superó a Países Bajos por penales y conquistó su tercer Mundial.
El delantero argentino se recupera de una indisposición y realizó una sesión individual. Simeone confirmó que no jugará este sábado ante Sevilla.
El técnico valoró el 1-0 sobre la hora, pero admitió que el Xeneize no tuvo un buen partido y que necesita mejorar.
El mediocampista recibió diez partidos de suspensión y comparó su castigo con la única fecha impuesta a Gavi tras los incidentes en la final del Mundial.
“Preferiría que no nos dirija más”: Lanús cargó contra Delfino tras perder con BocaDeportes29/08/2026
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