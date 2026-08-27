Ponen en valor la fachada del hospital Señor del Milagro

En el marco del Plan de Mantenimiento del Casco Histórico, la Municipalidad continúa con obras de mantenimiento de diversos edificios mediante trabajos en las fachadas y en las veredas.

Mediante un trabajo en conjunto entre el municipio y el hospital Señor del Milagro, se dieron inicio a las tareas de recuperación y renovación de la fachada y veredas de uno de los edificios más antiguos de la ciudad.

Respecto a la fachada, presentaba desprendimiento de revoque y faltante del mismo en varios sectores por lo que ya comenzaron algunas tareas preliminares de refacción, reconstrucción de las molduras con idéntica silueta a la original, completando las partes faltantes. Las tareas culminarán con la colocación de la nueva pintura.

En el caso de la vereda de la calle Adolfo Güemes, se encuentra levantada a la altura de las raíces de los árboles de gran porte lo que impide la cómoda circulación peatonal. Por ello, se realizarán cazuelas de mayor dimensión para no lastimar las raíces de los mismos, dejando una vereda plana y accesible.

En la calle Juan Martín Leguizamón, la realidad era distinta ya que en su totalidad la vereda estaba cubierta con distintos tipos de baldosas cementicias más allá de tener más de un 40% de faltante de dicho revestimiento y encontrarse inaccesible para el peatón.

El hospital Señor del Milagro en Salta fue inaugurado el 14 de abril de 1895 durante la gobernación de Delfín Leguizamón, siendo el establecimiento público de salud más antiguo de la provincia.