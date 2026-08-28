Una comedia sin guion para hablar de familia, prejuicios y sexualidad

La Dra. Mónica Gelsi será parte de una propuesta teatral que llegará el sábado 5 de septiembre al Centro Cultural América y que, a través del humor y la improvisación, buscará poner en discusión temas como la sexualidad, los vínculos, la familia, la felicidad y los prejuicios.

Se trata de una “comedia de pensamientos” que no cuenta con un guion preestablecido. La puesta se organiza en cuatro cuadros y se construye a partir de improvisaciones que combinan ficción, experiencias y reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana.

“Es una comedia de pensamiento porque hablamos de temas de actualidad, temas cotidianos, como la familia, la felicidad y las relaciones. Pero yo prefiero hablar de los vínculos, porque es mucho más amplio”, explicó Gelsi en diálogo con Aries.

Uno de los ejes centrales será el peso de los prejuicios y del “qué dirán” en las decisiones personales, particularmente durante la adultez. En ese marco, Gelsi planteó que también se buscará abrir la conversación sobre la sexualidad y el derecho de cada persona a vivirla de acuerdo con sus propias elecciones.

“La sexualidad no se jubila. La gente tiene derecho, desde que nace hasta que muere, a tener una vida sexual, la que elija”, sostuvo. Según explicó, muchas veces las opiniones de hijos, nietos o del entorno terminan condicionando nuevas experiencias y decisiones personales.

La propuesta también abordará las diferencias generacionales y la distancia que puede existir entre la familia idealizada y la familia real. La felicidad será otro de los disparadores de la obra, entendida como una construcción individual atravesada por distintos momentos y experiencias.

Además de Gelsi, participarán la licenciada en Obstetricia y profesora en Danza y Expresión Corporal Noelia Flores; Claudio Durán, conocido como el “Símil de Kafka en el futuro filósofo”; y el gestor cultural Víctor Languasco. El espectáculo también incluirá música y danza.

La función se realizará el sábado 5 de septiembre, a las 19hs, en el Centro Cultural América.