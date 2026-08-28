“Folklore con identidad y diversidad” tendrá su cuarta edición en Salta

El Anfiteatro de la Usina Cultural será escenario este viernes 28 de agosto del cuarto encuentro “Folklore con identidad y diversidad. Ayúdame a crecer”, una propuesta gratuita que combinará música, danza, juegos y actividades inclusivas.

La jornada se desarrollará de 8 a 12 y es organizada por la asociación Ayúdame a Crecer, con el objetivo de promover la integración social y la participación a través del arte y las expresiones culturales.

Durante la mañana habrá juegos al aire libre, talleres y distintas dinámicas inclusivas coordinadas por estudiantes del Profesorado de Arte del Instituto Superior del Profesorado de Arte (ISPA).



El cierre estará a cargo del grupo Los de la Linda, que ofrecerá un show en vivo y un patio criollo para completar una jornada pensada alrededor del folklore, la identidad y la diversidad.

La actividad se realizará en el Anfiteatro de la Usina Cultural y tendrá entrada libre y gratuita.

Desde la institución remarcaron que el trabajo con las familias es una parte fundamental del acompañamiento a las personas que asisten a Ayúdame a Crecer.

“En todas las edades y en todos los niveles, el apoyo de la familia es fundamental. La familia es la que acompaña, la que realmente sabe lo que necesitan”, explicó Soledad.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es acompañar los deseos y proyectos de vida de cada persona, incluso en decisiones cotidianas. “A veces ese sentido no tienen que ser grandes cosas. Puede ser elegir qué comer, qué vestirte, con quién compartir, con quién estar”, ejemplificó.

Aseguró que Ayúdame a Crecer no realizó recortes y mantiene la calidad de los servicios, reconoció que la situación financiera se vuelve cada vez más compleja. “Cada día es más difícil estar al día con los pagos”, expresó.

También cuestionó las demoras en los pagos y describió una situación que genera preocupación entre las instituciones y las familias. “Los padres están muy preocupados y están presos de un sistema, porque no depende de ellos la solución”, concluyó.