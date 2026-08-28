“Ya no se puede cargar”: por el precio del combustible, salteños dejan el auto y vuelven al colectivo

El aumento del precio de los combustibles ya está modificando los hábitos de algunos conductores salteños, que aseguran haber reducido las cargas, postergado gastos e incluso comenzado a utilizar el colectivo como alternativa.

En Pelo y Barba por Aries, automovilistas describieron cómo impactan los precios en sus bolsillos y coincidieron en que llenar el tanque se volvió cada vez más difícil.

“Subió una banda, así que tuve que reducir un poco”, contó uno de los conductores consultados. Ante el aumento, aseguró que comenzó a recurrir también al transporte público.

Otro automovilista fue todavía más contundente: “Muchísimo, es una barbaridad. Ya no se puede andar, ya no se puede cargar”.

Los testimonios aparecen en un contexto de fuerte retracción del consumo. Según datos públicos, la venta de combustibles cayó 15,9% en Salta, mientras que a nivel nacional el descenso fue del 6,4% en 21 provincias.