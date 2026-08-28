“Reventar el sistema”: Toyos apuntó contra el uso de fondos previsionales para créditos hipotecarios

La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar créditos y advirtió que, a su entender, la medida puede profundizar el desfinanciamiento del sistema previsional.

La presidenta de la Caja de Abogados de Salta y columnista de Pelo y Barba por Aries sostuvo que los recursos del fondo tienen como finalidad afrontar contingencias del sistema jubilatorio y planteó reparos sobre su utilización para impulsar el crédito y el mercado inmobiliario.

“El Gobierno le va a prestar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los bancos para que presten plata para reactivar supuestamente el mercado inmobiliario”, explicó Toyos.

Según señaló, una de sus principales dudas está relacionada con la rentabilidad que obtendrá el fondo por esas operaciones. Toyos aseguró que la tasa que recibiría sería inferior a la que actualmente generan otras colocaciones y cuestionó la diferencia con el rendimiento que obtendrían las entidades financieras.

“La ganancia va a ser de los bancos”, afirmó, al sostener que existiría una diferencia cercana a tres puntos entre el costo de los fondos y lo que cobrarían las entidades por prestar ese dinero. Se trata de una evaluación realizada por la especialista durante su columna.

Toyos vinculó además esta discusión con otros cambios laborales y previsionales que, según su análisis, podrían reducir el ingreso de aportes y contribuciones al sistema.

“Estamos desfinanciando el sistema previsional, ¿para qué? Para reventarlo y el año que viene, cuando quieran hacer las reformas, si el sistema está quebrado, no hay plata”, afirmó.

La abogada contrapuso el destino de esos recursos con la situación de los jubilados y reclamó priorizar la recomposición de los ingresos previsionales. Señaló que una mejora de los haberes tendría impacto directo en el consumo porque los adultos mayores destinan buena parte de sus ingresos a alimentos, medicamentos y servicios.

“Es un país triste que olvida a sus mayores”, expresó Toyos, y cuestionó que se analicen mecanismos de crédito mientras, según sostuvo, una parte importante de los jubilados no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.