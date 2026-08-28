Bagayeros, Prefectura y Plan Güemes: Zigarán advirtió por una frontera cada vez más tensa

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó el funcionamiento actual del Plan Güemes y aseguró que la iniciativa perdió fuerza, luego de los incidentes registrados entre bagayeros y efectivos de Prefectura cerca de la frontera con Bolivia.

“Arrancó bien y ahora está pinchado”, sostuvo Zigarán al referirse al operativo de seguridad desplegado en el norte provincial.

Según explicó en Pelo y Barba por Aries, el conflicto se produjo después de cambios en el accionar de Prefectura y de un endurecimiento de los controles sobre el traslado de mercaderías. Esa situación generó la reacción de bagayeros argentinos y bolivianos que buscan continuar con una actividad que consideran parte de su trabajo habitual.

“Hay un choque cultural”, señaló el interventor, aunque remarcó que se trata de un circuito ilegal y que el Estado debe avanzar contra el narcotráfico y controlar el bagayeo.

Zigarán también cuestionó la falta de coordinación con el Gobierno nacional y aseguró que Aguas Blancas continúa atravesando problemas similares a los que existían al inicio de su intervención.

“El paso está normal, y con Nación no tenemos relación”, afirmó. Además, reclamó mayor presencia de funcionarios nacionales y cuestionó la ausencia de respuestas concretas para la zona.

En ese contexto, lanzó una advertencia sobre el futuro del operativo: “No me voy a callar con el Plan Güemes. ¿Por qué algunos sí y otros no?”, al reclamar que los controles se apliquen de manera efectiva y sin diferencias.

Las declaraciones se producen después de un nuevo episodio de tensión en la frontera, donde bagayeros atacaron a piedrazos a efectivos de Prefectura. El hecho volvió a exponer las dificultades para compatibilizar los operativos de seguridad, el combate al narcotráfico y el histórico movimiento informal de mercaderías entre Argentina y Bolivia.