Nieve, barro y hielo complican rutas de Salta: dónde hay que circular con precaución

Las condiciones invernales y las lluvias complican este miércoles 26 de agosto distintos caminos de Salta, con nieve, hielo, barro, agua y sectores con baja visibilidad, según el reporte actualizado de Defensa Civil.

Uno de los puntos más delicados se encuentra en Los Andes, donde la Ruta Provincial 27 presenta nieve y hay un corte parcial en la zona de Tolar Grande. Para circular por ese sector se recomienda hacerlo únicamente en vehículos 4x4 y con cadenas.

También hay complicaciones en Rivadavia, donde caminos vecinales presentan lodo y se encuentran intransitables por las lluvias. En la Ruta Provincial 7 se reportó nieve sobre la calzada y se pidió transitar con extrema precaución.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 presenta hielo en la cornisa, con una temperatura de -1°C, por lo que Defensa Civil recomendó circular solo con extrema precaución debido al riesgo de derrape.

En Chicoana, la RP33 registra neblina y escarcha sobre la calzada, con visibilidad reducida, mientras que en Rosario de Lerma hay lodo y bancos de barro sobre las rutas provinciales 23 y 94.

También se reportaron sectores con barro y agua en rutas de San Martín, La Viña y Molinos, mientras que en Cafayate se recomienda el uso de vehículos 4x4 en tramos de montaña por huellas de agua y piedras sueltas.

En cuanto a las rutas nacionales, Defensa Civil informó que se encuentran transitables con precaución, aunque persisten obras, heladas y trabajos de mantenimiento en distintos sectores.

La recomendación general es portar cadenas en zonas altas, llevar abrigo, combustible y agua, circular con luces bajas y evitar transitar de noche en sectores de cornisa o nieve.