Viajar de Salta a Rosario de la Frontera podría costar unos $9.000 solo en peajes

Viajar desde Salta Capital hasta Rosario de la Frontera podría costar alrededor de $9.000 solamente en peajes con el nuevo esquema previsto para la concesión de la Ruta Nacional 9/34.

El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, dialogó con N&N por Aries y explicó que los valores estimados rondan actualmente los $3.000 por puesto de cobro. Ante la consulta sobre cuánto representaría realizar el recorrido completo hacia el sur, confirmó que la cuenta de $9.000 es aproximada.

Según detalló, los conductores deberán atravesar los peajes de Aunor, Metán y Cabeza de Buey para completar el trayecto entre la Capital y Rosario de la Frontera. Además, hacia el norte se proyecta otro puesto antes de llegar a San Pedro, Jujuy.

Macedo aclaró que los montos mencionados corresponden a valores estimados y que el funcionamiento definitivo dependerá de las condiciones establecidas en la concesión.

El funcionario anticipó además que el sistema de cobro se implementará mediante TelePASE, con un mecanismo automático para quienes circulen por la traza.

También consideró probable que se contemplen beneficios o esquemas diferenciales para vecinos que vivan cerca de los puestos y deban atravesarlos diariamente, además de transportistas, transporte público y vehículos de carga.

La nueva concesionaria tiene previsto hacerse cargo de la traza a partir de octubre, luego de completarse el proceso administrativo posterior a la adjudicación.