Así están hoy el aeropuerto y los pasos fronterizos de Salta

Defensa Civil de Salta informó este miércoles 26 de agosto que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, mientras que los pasos fronterizos presentan distintas situaciones según el destino.

De acuerdo al parte oficial, la terminal aérea salteña mantiene su funcionamiento habitual. El organismo recomendó a los pasajeros verificar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal.

En cuanto a los cruces internacionales hacia Chile, el reporte indicó que el Paso de Sico permanece cerrado, mientras que Socompa continúa habilitado solo para tránsito ferroviario, sin paso vehicular ni peatonal. En tanto, el Paso de Jama, en Jujuy, también figura cerrado.

La situación es distinta en los pasos hacia Bolivia, que este miércoles se encuentran habilitados. Según la información difundida, Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, mientras que Aguas Blancas por el puente internacional, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados las 24 horas.

También se encuentra habilitado el paso fronterizo con Paraguay en Misión La Paz, con atención de 7 a 20 horas.

Desde Defensa Civil recomendaron a quienes deban viajar consultar previamente el estado de cada paso, portar la documentación necesaria y atender las indicaciones oficiales. Ante cualquier emergencia, recordaron que se encuentra disponible el 911, además de las líneas 387 421 3852, 387 422 5400 y 387 481 4822.