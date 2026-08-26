Carniceros alertan por diferencias sanitarias entre locales y ferias de carne

Las ferias de carne impulsadas en distintos puntos de Salta generaron cuestionamientos desde el sector carnicero, que puso el foco en las condiciones sanitarias y en las diferencias de exigencias frente a los comercios habilitados.

Dardo Romano, integrante de la Cámara de Carniceros de Salta, sostuvo en Pasaron Cosas que resulta difícil de entender que los mismos organismos que controlan a los negocios formales habiliten la venta de carne en espacios públicos.

“Es muy difícil que la gente que tiene que controlar sobre todo la cuestión sanitaria de los negocios ponga carnicerías en las plazas”, afirmó.

Romano aclaró que su planteo no apunta solamente a la competencia comercial, sino a las condiciones que deben cumplir las carnicerías instaladas para poder funcionar.

Según explicó, un local habilitado debe cumplir exigencias municipales, provinciales y nacionales, además de requisitos sanitarios, infraestructura adecuada y personal capacitado.

“Más allá del costo que conlleva, tiene un encuadre sanitario de tener un negocio en condiciones, de tener personal capacitado y un montón de cosas que por ahí en una feria de la carne no se trasladan”, señaló.

Consultado específicamente sobre si existían dudas bromatológicas, Romano respondió afirmativamente y volvió a remarcar la diferencia entre las obligaciones que tienen los comercios permanentes y las condiciones de venta en una feria.

El planteo se da en un contexto de caída de ventas y fuerte competencia dentro del sector, donde los carniceros también advierten por la pérdida de rentabilidad y la dificultad para sostener los negocios.