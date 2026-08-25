Buscan prohibir la publicidad de casas de apuestas digitales en bienes del Estado salteño

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece la prohibición de exhibir publicidad de casas de apuestas digitales en inmuebles o vehículos pertenecientes al Estado salteño.

“En los últimos años se dio un incremento de la publicidad de estas casas, lo que generó una mayor exposición de la población a mensajes que naturalizan las apuestas como una forma de entretenimiento o de ganancia”, aseguró la diputada Laura Cartuccia al momento de informar sobre la iniciativa.

Explicó, en tanto, que el proyecto surge luego de que se detectara una publicidad de este tipo en colectivos de SAETA.

“Hace poco, el presidente ENREJA informó la recaudación de apuestas digitales durante el Mundial fue de 16.000 millones de pesos en Salta. La cifra sirve para entender de lo que estamos hablando. No estamos frente a una actividad marginal, sino frente a un negocio donde se mueve muchísimo dinero”, señaló la legisladora.

Finalmente, recordó que, poco tiempo atrás, el Estado salteño identificó publicidad agresiva por parte de influencers, lo que llevó al gobierno a bloquear cerca de 60 sitios de apuestas online en escuelas y plazas con wifi.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado para su revisión.