Alerta amarilla en Salta: prevén ráfagas de hasta 110 km/h

Defensa Civil de Salta emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles 26 de agosto en sectores del sur provincial, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora en la zona cordillerana.

La advertencia alcanza a la Puna de Cafayate, San Carlos y zonas aledañas, según informó el organismo provincial.

Las condiciones previstas incluyen vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h, mientras que en sectores de cordillera las ráfagas podrían llegar a los 110 km/h.

Ante este escenario, Defensa Civil recomendó asegurar techos, toldos, carteles y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

También pidió evitar circular si no es estrictamente necesario, especialmente por rutas y zonas abiertas, y mantener precaución ante la posible caída de cables, postes o ramas.

El organismo advirtió además que las fuertes ráfagas podrían provocar cortes de energía eléctrica en las zonas afectadas.

Ante una emergencia, se encuentra disponible la línea 911, además de los teléfonos de Defensa Civil 387 421 3852, 387 422 5400 y 387 481 4822.