Miller: “Todo lo que se haga para limitar las apuestas es bueno”

La diputada provincial por el departamento San Martín, Mirtha Miller, respaldó el proyecto que busca prohibir en Salta la publicidad, promoción y difusión de casinos, casas de apuestas y plataformas de juego.

“Hay que pelear contra esto”, sostuvo la legisladora al referirse al crecimiento de las apuestas online y a la fuerte presencia que este tipo de contenidos alcanzó en distintos espacios publicitarios.

Miller advirtió especialmente por el impacto que pueden tener estas promociones entre niños y adolescentes, teniendo en cuenta la facilidad con la que circulan en redes sociales y otros canales digitales.

La diputada contó incluso que recibe mensajes con invitaciones para ingresar a distintas plataformas de apuestas. “La gente tiene la esperanza de entrar, jugar y ganar, pero no es así”, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario avanzar con herramientas legislativas que limiten la exposición de la población a este tipo de publicidad. “Todo lo que se haga en este proyecto es bueno”, expresó.

El debate no es nuevo en la Legislatura salteña. Una iniciativa similar ya había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados, pero quedó sin tratamiento en el Senado y finalmente no avanzó.

Ahora, el tema vuelve a instalarse con un nuevo proyecto que apunta a restringir la promoción de apuestas y juegos de azar, con especial énfasis en la prevención de la ludopatía y la protección de menores.