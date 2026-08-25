Suicidio de “Jota” Figueroa en Villa Las Rosas: fue hallado por un interno e investigan a penitenciarios

La Justicia investiga el suicidio de José “Jota” Figueroa, quien se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas y cumplía una condena a prisión perpetua.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico, confirmó que el hecho ocurrió durante la tarde del lunes. Minutos antes, Figueroa había sido registrado durante el conteo habitual junto al resto de los internos del pabellón F.

“Minutos después, los mismos internos informan a los celadores la situación. Se llama inmediatamente al servicio de salud, se procede a dar los primeros auxilios, ingresa la ambulancia y es trasladado al hospital San Bernardo”, explicó el funcionario.

Mónico precisó que el episodio no ocurrió dentro de una celda, sino en un patio interno del pabellón. En ese sector no existen cámaras de seguridad, por lo que una parte central de la investigación estará orientada a reconstruir qué ocurrió en los minutos previos.

El funcionario indicó además que Figueroa no había manifestado intenciones de quitarse la vida, aunque contaba con cuidados específicos durante el horario nocturno. Durante el día permanecía integrado con el resto de los internos.

Tras conocerse el hecho, tomó intervención la Fiscalía correspondiente y se ordenó preservar distintos elementos de prueba, entre ellos grabaciones de otros sectores del penal, libros de guardia, registros internos y documentación vinculada al movimiento de los internos.

En paralelo, el Servicio Penitenciario abrió una investigación interna para determinar si se cumplieron los protocolos y si existieron responsabilidades en las tareas de control y custodia.

La causa continúa abierta y deberá determinar con precisión las circunstancias en las que Figueroa se quitó la vida y si hubo fallas en las medidas de prevención y vigilancia dentro del penal.