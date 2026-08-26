Carnicerías de barrio, en alerta por la caída en las ventas: advierten por cierres

La caída en la venta de carne ya empieza a poner en duda la continuidad de algunas carnicerías en Salta. Desde el sector advierten que, si el consumo no se recupera, el mercado terminará con menos negocios y una mayor concentración en cadenas y supermercados.

Dardo Romano, integrante de la Cámara de Carniceros de Salta, explicó en Pasaron Cosas que la baja en el consumo responde a varios factores, aunque señaló como principal problema la pérdida de poder adquisitivo.

“Hay una importante baja de demanda”, sostuvo, y aclaró que la situación que observan diariamente en los comercios es incluso más complicada de lo que muestran algunas estadísticas nacionales de consumo.

Romano advirtió además que los pequeños carniceros vienen perdiendo terreno frente a cadenas, supermercados y otros comercios que incorporaron la venta de carne.

“El pequeño carnicero ha ido perdiendo protagonismo”, aseguró. Según explicó, se trata de una actividad que depende especialmente del volumen de ventas para cubrir alquileres, servicios, impuestos y otros gastos.

“Si no tenemos un volumen acorde a los alquileres y a los gastos, no hay negocio que aguante la carnicería”, resumió.

A esa situación sumó los márgenes reducidos, la fuerte competencia y las dificultades para conseguir trabajadores con experiencia en el oficio.

Frente a ese escenario, Romano anticipó que el sector podría achicarse en los próximos meses.

“Me parece que vamos a un escenario donde va a haber menos carnicerías, donde va a haber una depuración”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista reiteró que esperan “meses difíciles” y consideró que, de mantenerse el actual nivel de consumo, habrá una reducción en la cantidad de comercios dedicados al rubro.