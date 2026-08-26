Cornejo: la nueva concesionaria deberá recuperar la Ruta 9/34 en doce meses

La Ruta Nacional 9/34 entraría en septiembre en una nueva etapa, con el vencimiento de la concesión que actualmente mantiene Corredores Viales y el traspaso del corredor a una nueva empresa.

Así lo anticipó el senador provincial por General Güemes, Enrique Cornejo, quien señaló que la futura concesionaria tendrá a su cargo cerca de 500 kilómetros de rutas del norte argentino, entre distintos tramos de la Ruta 34 y conexiones estratégicas de Salta y Jujuy.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será el estado de la calzada. Según explicó el legislador, la empresa tendría un plazo de hasta un año para recuperar los sectores más deteriorados.

Entre las obras previstas se encuentra un bacheo profundo, además de tareas de iluminación y nueva demarcación vial.

Cornejo indicó que también está contemplada la construcción de un distribuidor en la conexión entre las rutas nacionales 9 y 34, en la zona de Rosario de la Frontera.

El senador sostuvo que el cambio de concesión resulta necesario por el deterioro que presentan distintos sectores del corredor. Incluso recordó que la Provincia debió destinar recursos propios para intervenir en algunos tramos considerados críticos.

La ejecución de los trabajos quedará bajo fiscalización de Vialidad Nacional, que deberá controlar que la nueva empresa cumpla con las obras y los plazos previstos.

Mientras se terminan de definir los detalles del traspaso, la expectativa está puesta en que la nueva concesión permita recuperar uno de los corredores viales más importantes para la conexión y la actividad productiva del norte argentino.