La Auditoría apuesta a la IA para acelerar el control de los municipios

La Auditoría General de la Provincia incorporará herramientas de inteligencia artificial para agilizar el control de las cuentas que presentan los 60 municipios de Salta.

El presidente del organismo, Miguel Nanni, explicó en Agenda Abierta que se encuentra en desarrollo un nuevo sistema informático que permitirá unificar la manera en que los municipios presentan sus cuentas generales de ejercicio.

Según detalló, el objetivo es que toda la información llegue bajo un mismo criterio, lo que permitirá procesar los datos con mayor rapidez y facilitar el trabajo de los equipos encargados de las auditorías.

“La inteligencia artificial también hará lo suyo en este programa que estamos desarrollando”, anticipó Nanni.

El nuevo esquema alcanzará a los 60 municipios y busca resolver una de las dificultades que actualmente enfrenta el organismo: el tiempo que demanda analizar documentación presentada con diferentes formatos y criterios.

Nanni indicó además que las cuentas generales de ejercicio fueron prorrogadas hasta el 31 de agosto y consideró que el nuevo sistema permitirá “depurar información mucho más rápido”.

La incorporación de tecnología aparece así como una de las herramientas elegidas por la nueva conducción para mejorar la productividad de la Auditoría y reducir los atrasos existentes.

El propio Nanni reconoció que el organismo se encuentra en mora con algunos expedientes y sostuvo que el objetivo es evitar que las demoras continúen acumulándose.

Con la implementación del nuevo programa y el uso de inteligencia artificial, la Auditoría buscará acelerar el procesamiento de datos y fortalecer el control sobre las cuentas públicas municipales.