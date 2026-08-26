Habrá cortes de luz por renovación de red en Capital y localidades del interior

EDESA informó cortes programados de energía para este miércoles 26 de agosto en distintos puntos de la provincia, con interrupciones previstas tanto en la ciudad de Salta como en localidades del Valle de Lerma y del sur provincial.

Según la grilla de “Obras en tu barrio”, uno de los cortes afectará a Salta Capital desde las 8 y tendrá una duración estimada de 4 horas. La empresa indicó que alcanzará a los suministros ubicados sobre avenida Circunvalación Sureste, entre Recta de Cánepa y ruta provincial 21, además de Tubonor SRL, barrio Las Estufas y zonas aledañas.

Otro de los trabajos programados también comenzará a las 8 y se extenderá por 4 horas en sectores del Valle de Lerma. En ese caso, EDESA consignó zonas de El Carril, Chicoana, Pulares, ruta provincial 77, ruta 75, Camino a La Viña, ruta 49, barrio 100 Viviendas, barrio Santa Teresita, El Mollar y áreas cercanas.

La tercera interrupción prevista corresponde a La Candelaria y tendrá una duración mayor, de 7 horas. De acuerdo con la publicación, el corte alcanzará a La Tala, La Candelaria, El Potrerillo, El Jardín, El Infiernillo, El Ceibal y zonas rurales aledañas.

En los tres casos, la empresa informó que el motivo de los trabajos es la renovación de red de media y baja tensión.

Ante estas tareas, se recomienda a los usuarios tomar previsiones, especialmente en hogares y comercios que dependen del suministro eléctrico durante la mañana y el mediodía.