Denuncias web: qué podés hacer si cerraron tu denuncia

Una persona hace una denuncia por internet, pasan los meses y nadie la contacta. Cuando finalmente pregunta qué ocurrió, puede encontrarse con una sorpresa: el caso fue cerrado tiempo atrás y nunca se enteró.

El abogado Pablo del Pino explicó en N&N por Aries que esta situación ocurre y remarcó un punto importante: si deciden no seguir adelante con una denuncia, tienen que avisarle a quien denunció o a la persona afectada.

“Ese archivo y desestimación se tiene que notificar fehacientemente”, señaló.

¿Para qué sirve ese aviso? Para que la persona pueda decidir qué hacer. Si tiene nuevas fotos, capturas de pantalla, testigos u otros elementos, puede presentarlos y pedir que sean tenidos en cuenta.

También puede cuestionar la decisión de cerrar el caso. “Que para la Fiscalía pueda no ser delito no significa que la víctima tenga que compartir ese criterio”, explicó Del Pino.

El abogado recomendó además no limitarse a esperar después de realizar una denuncia web. Si pasan los meses sin novedades, la persona puede acercarse a consultar qué ocurrió y en qué estado se encuentra.

Para hacer esa consulta no necesita contratar un abogado. Del Pino aclaró que la víctima o quien hizo la denuncia puede presentarse personalmente. La asistencia de un profesional puede ser necesaria más adelante si decide intervenir activamente para intentar que la investigación continúe.

Al momento de denunciar, recomendó contar qué ocurrió, cuándo pasó y quiénes participaron, de la manera más clara posible. También conviene adjuntar todo lo que pueda ayudar a comprobarlo: fotos, mensajes, capturas de pantalla o nombres de testigos.