Milei mira a Brasil: una victoria de Bolsonaro podría cambiar el mapa de la derecha

Una eventual victoria de Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil podría abrir una nueva disputa por el liderazgo de la derecha latinoamericana y obligar a Javier Milei a compartir un espacio político en el que hasta ahora logró posicionarse como una de las principales referencias regionales.

El escenario no es meramente hipotético: Bolsonaro aparece actualmente como el principal candidato de derecha y las últimas encuestas lo muestran competitivo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, incluso con escenarios de balotaje ajustados. Milei ya participó públicamente del lanzamiento de su campaña y respaldó su candidatura.

Dentro de ese espacio ideológico, el peso propio de Brasil, la mayor economía de América Latina, podría alterar rápidamente el equilibrio. Mientras Milei construyó en los últimos años una fuerte exposición internacional y estrechó su vínculo con Donald Trump y otros gobiernos de derecha, una presidencia bolsonarista tendría una capacidad política, económica y diplomática difícil de igualar desde Argentina.

El escenario no necesariamente implicaría una confrontación entre ambos. Milei y Bolsonaro mantienen afinidades ideológicas y el Presidente argentino ya expresó su respaldo a la candidatura brasileña. Sin embargo, una victoria en octubre podría convertir rápidamente a Flavio Bolsonaro en otro polo de referencia para la derecha regional.

De esta manera, las elecciones brasileñas no solo definirán la continuidad o el final de un nuevo mandato de Lula. También podrían modificar el mapa político latinoamericano y abrir una competencia silenciosa por el protagonismo dentro de una derecha regional que hoy tiene a Milei entre sus figuras más visibles.



Con información de Agencias NA.